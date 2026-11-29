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Arsenal ile Manchester City, pazar günü Premier Lig'in zirvesindeki mücadelede 2-2 berabere kaldı. Maçın son bölümündeki tartışmalı elle oynama kararı, City cephesinde büyük tepki yarattı.

Uzatma dakikalarında Josko Gvardiol, çok yakın mesafeden topu kaleye doğru kafayla gönderdi. Kale çizgisinin hemen önündeki Viktor Gyökeres ise vücudunun belirgin biçimde önünde duran iki eliyle topu engelledi. Bu pozisyon, Manchester City'ye son dakikalarda 3-2'lik galibiyet golünü bulma fırsatı verebilirdi.

Ancak VAR pozisyonu incelemesine rağmen penaltı kararı çıkmadı. Hakem John Brooks oyunu devam ettirdi ve kısa süre sonra maçı bitirdi. City cephesi bu kararı anlamakta zorlandı. Birkaç City oyuncusu, bitiş düdüğünün ardından hakemden açıklama istemek üzere yanına gitti.

Karar yalnızca takım içinde tartışılmadı. Uzmanlar ve eski futbolcular da sert eleştirilerde bulundu. Manchester United efsanesi Gary Neville, Sky Sports'ta "Manchester City'nin teknik direktörü veya menajeri olsaydım, buna yüksek sesle itiraz ederdim" dedi. "Bazen dirseğiniz yukarıda sıçrarsınız ama kollarınız önünüzde uzanmış halde sıçramazsınız. Bu, şoke edici bir karar."

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Britanya bulvar gazetesi The Sun ise daha da ileri gitti: "Bu, hayal edilebilecek en bariz penaltı olabilir. City oyuncuları öfkeden çılgına dönmüş durumda ve haklılar." Eski City futbolcusu Micah Richards da Sky Sports'ta kararı "utanç verici" diye nitelendirdi. Gerekçesi ise şuydu: "İnsan ne zaman böyle sıçrar? Hiçbir zaman böyle sıçramaz!"

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Manchester City oyuncusu Elliot Anderson da penaltı verilmemesini anlayamadı. Maçın ardından "Sanırım bunun doğal bir pozisyon olduğunu söylediler. Ama elleri burada, yukarıda. Bu doğal bir pozisyon değil. Çok açık ki doğal bir pozisyon değil. Ama olan oldu. Bununla başa çıkmalı ve buna karşı mücadele etmeliyiz" dedi.

Penaltı verilmemesi, puan tablosu açısından da City için özellikle ağır bir sonuç doğurdu. City kazansaydı lider Arsenal ile arasındaki farkı üç puana indirebilecekti. Bunun yerine iki şampiyonluk adayının arasındaki fark altı puanda kaldı.

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Maçta önce Erling Haaland, 34. dakikada konuk ekibi öne geçirdi. Kai Havertz ise 40. dakikada kafayla eşitliği sağladı. Enzo Fernandez, ikinci yarının hemen başında, 48. dakikada City'yi yeniden öne geçirdi. Jurrien Timber da 83. dakikada skoru 2-2'ye getirerek maçın sonucunu belirledi.