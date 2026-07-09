Havlu yüzünden… Bir fast food restoranı, Fransa maçı öncesinde Faslı futbolcularla alay etti

Fast food zinciri KFC, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynayacağı merakla beklenen maçtan birkaç saat önce Fas milli takımıyla alay ederek sosyal medyayı çalkaladı.

"Atlas Kaplanları", 2022 Dünya Kupası'nda yarı finalde "Les Bleus"a yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından, intikam niteliği taşıyan bu maçta Fransız milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

Maçın başlamasından önce, Fransa’daki KFC zincirinin resmi hesabı alaycı bir mesaj yayınlayarak şöyle dedi: “Bariz nedenlerden ötürü, bugün restoranlarımızda peçete bulunmayacaktır.”

Ünlü Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, bu paylaşım taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı, çünkü birçok kişi bunu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaya alaycı bir gönderme olarak değerlendirdi. O olayda, kameralar maç sırasında Fas milli takımından bazı oyuncuların Senegalli kaleci Édouard Mendy’nin havlusunu aldıklarını yakalamıştı.

Bu paylaşım, söz konusu anı yeniden gündeme getirerek, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinin en önemli maçlarından biri olan Fas ile Fransa arasındaki beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce alaycı yorumların konusu haline geldi.

Teknik direktör Muhammed Vehbi’nin takımının hedefinde, turnuvadaki tarihi yürüyüşünü sürdürerek üst üste ikinci kez yarı finale yükselmek varken, Didier Deschamps liderliğindeki Fransa milli takımı ise Dünya Kupası şampiyonluğunu geri kazanma umudunu sürdürmeye çalışıyor.

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