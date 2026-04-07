Havertz: Büyük kupaları kazanabiliriz... Raya dünyanın en iyisi

Arsenal'in gecesinin kahramanı Kai Havertz, galibiyeti getiren golü attıktan sonra büyük mutluluğunu dile getirerek, Londra ekibinin önemli bir sonuç elde ettiğini ancak işin henüz bitmediğini vurguladı.

Arsenal, Salı akşamı Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, ev sahibi Sporting Lizbon'u 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Bu galibiyet, Havertz'in uzatma dakikalarının ikinci saniyesinde attığı gol sayesinde geldi.

Galibiyet golü ve Gabriel Martinelli'nin asistiyle ilgili olarak Havertz, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son dakikada gol atmak her zaman harika bir duygu, özellikle de kendi seyircilerimizin önünde. İstediğimiz sonucu aldık, ancak önümüzdeki hafta bizi bekleyen çok iş var."

Martinielli'nin belirleyici pasına değinen Havertz, "Harika bir hareket, bu çocuk muazzam bir kaliteye sahip. Forvet ya da ofansif orta saha oyuncusu olarak bu anları her zaman beklersiniz ve o bunu mükemmel bir şekilde yaptı, bu yüzden övgü Martinielli'ye ait" dedi.

Maçın gidişatına ilişkin olarak Alman yıldız şunları söyledi: "Maç açık geçti, ancak bence çoğu dönemde iyi bir şekilde kontrol ettik. Futbol, bu tür anlarla belirlenir. Genel olarak çok iyi bir maç çıkardık ve kendimizle gurur duyabiliriz. Şimdi dinlenip Cumartesi günü tekrar sahaya döneceğiz."

Son dönemdeki kötü sonuçları geride bıraktıklarına değinen Havertz, "Son iki maçı kaybettiğimiz için bu bizim için kesinlikle büyük bir dönüşüm. Bugün bu gidişatı değiştirmek istedik ve başardık. Bir grup olarak birbirimize kenetlenmiş durumdayız ve bu sezon sunacak daha çok şeyimiz var. 7 hafta kaldı, büyük kupaları kazanabiliriz ve bunun için mücadele edeceğiz."

Havertz, konuşmasını takımın kalecisi David Raya'ya yönelik olağanüstü övgülerle noktaladı ve şöyle dedi: "O inanılmaz. Bence futbol dünyasında hala hak ettiği değeri görmüyor, ama benim için son iki sezondur dünyanın en iyi kalecisi. O muhteşem, bizi birçok kez kurtardı ve onun bizimle olmasından çok mutluyuz."