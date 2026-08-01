Hilal takımı, yeni futbol sezonu 2026-2027 müsabakalarına hazırlanmak amacıyla İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi yönetiminde Avusturya'daki dış kampında antrenmanlarını sürdürdü.

Hilal kulübünün "X" sitesindeki resmi hesabı, kampın sona ermesine birkaç gün kala, takımın bugün cumartesi sabahı gerçekleştirdiği antrenmanlardan kareler paylaştı.

Bazı kareler taraftarların dikkatini çekti; özellikle de oyuncuların koşu esnasında kendilerine bazı paraşütler bağladıkları görüntüler.

Daha önceki basın haberlerine göre bu paraşütler "direnç paraşütleri" olarak adlandırılıyor ve her oyuncunun vücuduna bağlanarak, koşu esnasında daha fazla hava toplayıp direnç kuvvetini artırıyor.

Bu antrenmanlar, oyuncuların çıkış gücünü artırmasına, patlayıcı kuvveti yükseltmesine, maksimum hızı iyileştirmesine, bacak ve uyluk kaslarını güçlendirmesine, ayrıca koşu mekaniğini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Teknik direktörler bu paraşütleri ağırlıklara tercih ediyor; çünkü oyuncu hızını artırdıkça paraşütler havayla doluyor ve böylece direnç kuvveti otomatik olarak yükseliyor. Bu da onları, insan unsurunun müdahalesine ihtiyaç duymadan otomatik olarak gelişen akıllı bir antrenman makinesi haline getiriyor.

Hilal şu anda, yeni sezona hazırlık kapsamında Avusturya'daki dış kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında öbür gün pazartesi Katar'ın Ahli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

"Lider", dış kampta şu ana kadar 3 maç oynadı; bunlardan ikisini kazandı: Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ı 2-0 yendi. Ardından Cezayir ekibi Mouloudia'ya 2-0 mağlup oldu.