"Havaya buharlaşmayacağım"... Neuer, hatalı olduğu iddiası üzerine öfkeyle patladı

Almanya milli takımının kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası finallerinde Ekvador’a karşı 2-1 yenilginin sorumluluğunu üstlenmeyi reddetti; bu maçta kalesine giren ikinci gol nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Eleştiriler, Gonzalo Plata'nın Neuer'in pozisyon hatasını değerlendirerek çok yakın mesafeden attığı gol nedeniyle yönelmişti. İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Neuer kendini savunarak şöyle dedi: "Hayır, suçun hiçbir şekilde bende değil; olan şey, bir kafa vuruşunun ardından topun çok sıradan bir şekilde sekmesiydi ve ben sadece her maçta tekrarlanan normal bir durumda topu yakalamaya çalışıyordum."

Neuer, kendisine yöneltilen eleştirileri kınayarak sözlerine şöyle devam etti: "Hayatında futbol oynamış herhangi bir kaleci, topu beklemek için bu şekilde pozisyon almam gerektiğini ve benim yaptığım gibi yakalamaya çalışmam gerektiğini çok iyi bilir. Elbette, aynı yerde durduğum için görüntü kötü ve üzücü görünüyor, ancak bu benim hatam değildi."

Ve ekledi: “Peki, orada nasıl durmam gerekirdi? Top doğrudan bana doğru geliyorken yere mi atlamalıydım? Topu yakalamak için ona doğru hareket etmem gerekiyordu. Eğer rakip oyuncu ayağını uzatıp topun yönünü değiştirerek yanımdan geçmesini sağladıysa, olan budur. Ancak bu durumda hareketimi dondurmam imkansızdı; başka bir seçenek yoktu, havada buharlaşamam ki!"

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann da aynı yaklaşımı benimsedi; Neuer’i hatasından aklamakta tereddüt etmedi ve şöyle dedi: "Rakip oyuncu arkadan atılarak ayağını topa uzattı ve bu tür durumlarda herhangi bir kalecinin müdahale etmesi çok zordur. Mano (Neuer) için bu turnuvada henüz belirleyici anını yakalayamamış olması son derece üzücü."

Almanya, 6 puanla grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Aynı puana sahip ikinci sıradaki Fildişi Sahili’ni, “Makinalar”ın “Filler”i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karşılıklı maçlarda üstünlük kurarak geride bıraktı. Almanlar, bir sonraki turda Paraguay ile karşılaşacak.