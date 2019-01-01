Havalimanında yaşananlara İzlanda'dan açıklama geldi

İzlandalı yetkililer, Türkiye'nin havalimanında 3,5 saat beklemesi nedeniyle bir açıklama yaptı.

İzlanda ile oynanacak maç için bu ülkeye giden Milli Takımı, havalimanında uzun süre beklemişti. Gün boyu Türk yetkililer yaşananları kınarken havaalanı servis sağlayıcısı Isavia'dan açıklama geldi.

Açıklamada standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Türkiye Milli Takımı kafilesinin valizlerinde çok sayıda elektronik cihaz ve sıvı bulunmasından dolayı sistemi uyarı verdiği ve bu durumdan dolayı kontrollerin normalden daha uzun sürede gerçekleştiği ifade edildi.

Ayrıca, İzlanda Milli Takımı'nın 2 yıl önce Konya'da oynanan mücadele öncesinde Türkiye'de benzer bir prosedürden geçtiği açıklandı.