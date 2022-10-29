Büyük bir üzüntü yaşayan Polonyalı golcü, bu şakayı pek de sevmemiş olabilir.

Robert Lewandowski, Barcelona'nın Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Ryanair hava yolu şirketi tarafından acımasızca dalga geçildi.

Lewandowski, yaz transfer döneminde Bayern'den Barça'ya transfer olmak istemiş ve İspanya'nın yolunu tutmuştu.

34 yaşındaki golcü, Bayern'in onu 42,5 milyon Sterlin'e satmayı kabul etmesiyle dileğine kavuşmuştu.

Ancak Polonyalı forvet, Bundesliga devinin Nou Camp'ta Barça'yı yenmesinden sonra İspanya'ya gittiğinden dolayı pişman olabilir.

Lewandowski'nin eski takım arkadaşı Thomas Muller, Bayern'in maç öncesinde İspanya'ya ortalığı kasıp kavurmaya geldikleri konusunda onu uyarmıştı.

Ve Münih, 3-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrılırken Barça'yı Avrupa Ligi'ne gönderdi ve Lewandowski'yi dehşete düşürdü.

Ne oldu?

Yıldız golcü için Ryanair, işleri daha da kötüleştirmek için arsız bir şaka yaptı. Forvet oyuncusuyla Twitter'da dalga geçerek yarasına tuz bastılar.

Hava yolu şirketi, üzerinde Lewandowski yazılı olan ve Barcelona'dan Münih'e giden sahte bir bilet üreterek üzerine: "Kontrol et, Lewy!" yazarak yıldız golcüye mesaj gönderdi.

Ancak her şeye rağmen Lewandowski, Barça'nın La Liga'da lider Real Madrid'in sadece üç puan gerisinde olmasından dolayı çok da pişman olmasa gerek...

Ayrıca bu sezon tüm turnuvalarda 16 maçta 17 gol attı ve Barça, cumartesi gecesi Valencia ile oynadığında skor tabelasına yeniden ismini yazdırabilir.

Barça; Fenerbahçe, Juventus, Arsenal ve Manchester United'ın da olduğu Avrupa Ligi'nde olacak ve işler, hiç de göründüğü gibi kasvetli değil.