Hava koşullarından dolayı Süper Lig'de 29. hafta maçları ertelenecek mi?

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına, futbola da olumsuz olarak yansıdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarına bir hafta ara verildiğini duyurdu.

Ne söylendi?

TFF'den yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

"Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

"Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."

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Olumsuz hava koşulları, Süper Lig maçlarını etkileyecek mi?

TFF'nin söz konusu açıklamasının ardından Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği de merak edildi.

TFF'den henüz bu konuyla alakalı bir açıklama yapılmış değil.

Şu anda Süper Lig karşılaşmalarının, belirlenen günlerde ve saatlerde oynanması bekleniyor.