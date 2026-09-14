20 yaşındaki hücum oyuncusu, Monaco’nun Racing Strazburg deplasmanında yaptığı maçta yaşanan vahim bir kontrol kaybıyla suçlanıyor. Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin (LFP) Disiplin Komisyonu da şimdi olayı incelemek ve olası bir ceza hakkında karar vermek için devreye girdi.

Somut olarak mesele, geçen cumartesi oynanan karşılaşmanın 71. dakikasındaki olaylar. Eski U17 Dünya ve Avrupa şampiyonu oyuncu, skoru 1-1’e getiren golü şık bir bireysel aksiyonla attıktan sonra tartışmalı bir tepki verdi. TV yayınının görüntülerinde Brunner’in rakip tribün bloğu yönüne açık bir hareket yaptığı ve parmağını boğazının üzerinden geçirdiği net şekilde görüldü.

Strazburg taraftarları bu provokasyona hemen kulakları delen ıslıklarla karşılık verdi. Hakem bu hareketi saha içinde cezalandırmadı ve Brunner şimdilik kart görmeden kurtuldu. Ancak şimdi federasyon yargısı sonradan devreye giriyor.

Fransa Futbol Federasyonu Bağımsız Ulusal Etik Konseyi Başkanı Frederic Thiriez, L'Equipe’e yaptığı açıklamada süreçle ilgili şunları söyledi: "İlk değerlendirmemize göre oyuncunun hareketi, Etik Şartı’nda yer alan örnek davranış ilkesinin ihlali anlamına gelebilir. Ancak altını çizmek isterim ki bu vakayı biz karara bağlamıyoruz. Buna Disiplin Komisyonu karar verecek; ayrıca herhangi bir yaptırım uygulanmasının gerekip gerekmediğine de o karar verecek."

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Gol sevincindeki kafa kesme hareketi: Paris Brunner’i kaç maçlık ceza bekliyor?

Kurulun bu hareketi tehditkâr ya da yıldırıcı davranış olarak değerlendirmesi halinde, genç forveti dört maça kadar men cezası bekliyor.

Suçlanan oyuncunun kendisi ise sonrasında ortamı yatıştırmaya çalıştı ve tribünlerden daha önce gelen hakaretlere işaret etti: "Ailem, annem ve babam hakkında konuştular. Bana hakaret edenleri görebiliyordum" diyen Brunner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Golden sonra çok fazla duygu vardı, özellikle de böyle bir golden sonra. Saygısız olmak istemedim."

Sportif açıdan genç golcü son aylarda belirgin bir yükseliş yaşadı. Brunner, 2024 yazında Borussia Dortmund’dan prensliğe transfer olmuştu. Strazburg’daki şık beraberlik golüyle birlikte Ligue 1’de bu sezonki üçüncü golünü atarken, Monakolular formasıyla toplam beşinci resmi maç golünü de kaydetti.