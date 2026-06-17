Hatem El-Trabelsi: Fas, korku duvarını yıktı… Portekiz teknik direktörü ise “isim kompleksi”nin pençesinde

Eski Ajax yıldızı Tunuslu Hatem Trabelsi, Amerika, Meksika ve Kanada’da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası’nın pek çok maçında görülen dengeli mücadele hakkında görüşlerini paylaştı.

Grup aşamasının ilk turunda, Mısır, Katar, Japonya, Yeşil Burun Adaları ve Demokratik Kongo gibi favoriler arasında gösterilmeyen birçok milli takım dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bunun yanı sıra, şampiyonluk için favori gösterilen takımlara karşı yenilgiye uğramalarına rağmen birçok milli takım iyi bir performans sergiledi.

Trablusi, bugün Çarşamba günü "beIN Sports" kanallarında yayınlanan Portekiz-Demokratik Kongo maçı analiz stüdyosunda şunları söyledi: "Bu maçları izlerken Fas milli takımını alkışlamamız gerekir."

Trablusi, “Fas, 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği başarılarla ve futbol dünyasının büyük takımlarını eleyerek yarı finale yükselmesiyle korku duvarını yıktı” diye açıkladı.

Trabelsi sözlerine şöyle devam etti: “Milli takımlar, geçmişte yaşananlarla kıyaslanamayacak kadar daha az korku içinde maçlara çıkıyor ve bu nedenle aradaki farkların giderek azaldığını görüyorsunuz.”

Şöyle devam etti: “Kongo, Portekiz golü atana kadar maça çekinerek başladı; Portekiz ikinci golü atamayınca Kongo daha iyi oynadı ve beraberliği yakaladı.”

Portekiz’in 1-1 berabere kalması ve iki değerli puanı kaybetmesi konusunda ise şu yorumu yaptı: “Roberto Martínez’in hem Portekiz’de hem de daha önce, isimler konusunda bir sorunu var.”

Şöyle devam etti: “Büyük isimlerin bulunduğu bir takımı çalıştırdığında sorun ortaya çıkıyor; bu durum bugün Kongo karşısında yaptığı oyuncu değişikliklerinde de görüldü, çünkü o isimlere odaklanıyordu.”

Son olarak şunları ekledi: “Arjantin’de 10 oyuncu Messi için oynuyor. Martinez de Portekiz’in oyununu aynı şekilde geliştirmeli ve bugün hiçbir şey yapamayan Ronaldo için 10 oyuncunun onun adına oynamasını sağlamalıydı.”