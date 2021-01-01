Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı Krasnodar'ı reddeden Gabonlu oyuncunun Fenerbahçe forması giymek istediğini söyledi.

Hatayspor'un Krasnodar'dan gelen transfer teklifini reddeden golcüsü Aaron Boupendza'nın transfer sürecine ilişkin bir açıklama daha geldi.

Bonservisi 10 milyon euro

Beyaz TV'ye konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı yıldız futbolcu için talep ettikleri bonservis bedelini 10 milyon euro olarak açıkladı. Rus ekibinin bu talebi olumlu karşıladığını açıklayan Vardı, "Krasnodar bu parayı verdi ama Boupendza kariyerini Rusya'da sürdürmek istemedi. Biz de bu isteğine saygı gösterdik" dedi.

Fenerbahçe'nin Hatay deplasmanına gittiğinde sarı-lacivertli takımla Boupendza için görüştüklerini belirten Vardı, "Fenerbahçe talep ettiğimiz miktarı çok yüksek buldu. Fenerbahçe istediğimiz parayı verirse Boupendza Fenerbahçe'de oynar ama parada anlaşamazsak bu iş olmaz" dedi.

Fenerbahçe'yi istiyor

Boupendza'nın sarı-lacivertli formayı giymek istediğini belirten Vardı, "Fenerbahçe yönetiminde yer alan Erol Bilecik Hatay'ın gururu. Erol Bilecik için eğer Fenerbahçe ve başka takımlar masaya 10 milyon euro koyarsa biz Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederiz çünkü Boupendza da Fenerbahçe forması giymek istiyor. Boupendza'nın önünü açmak ve daha büyük kulüplere yolcu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.