Hataysporlu Ruben Ribeiro eşine şiddetten ev hapsi cezası aldı ve Türkiye'ye firar etti

Portekizli oyuncu ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hapsi cezası alırken, uygulama hayata geçmeden Türkiye'ye kaçtı.

Portekiz basınından A Bola, Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arayı ülkesinde değerlendiren Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığını ve ev hapsi cezasına çarptırıldığını öne sürdü.

Habere göre elektronik gözetim kapsamına alınan Ribeiro, güvenlik görevlileri uygulama için gerekli olan cihazları kurmaya gitmeden önce evini terk ederek, Türkiye'ye döndü

Uluslararası bir tutuklama emriyle karşı karşıya olan 35 yaşındaki oyuncu 2020 yılından bu yana Hatayspor forması giyiyordu.

Telefonlara çıkmıyor

Son üç sezondur Hatayspor'un en istikrarlı oyuncularından biri olan Ribeiro takımdaki ilk sezonunda 39 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 31 maçta şans bulmuştu. Ribeiro bu sezon da 12 maçta şans buldu.

Daha önce Portekiz'in en büyük kulüplerinden Sporting Lizbon'da da forma giyen Ribeiro'nun durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Hatayspor'un oyuncuya ilişkin vereceği karar merakla bekleniyor. Portekizli güvenlik güçleinin telefonlarına cevap vermeyen Ribeiro, elektronik gözetimin yanı sıra Angela Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası da aldı.