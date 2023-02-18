Ganalı futbolcu, deprem felaketlerinin ardından hayata veda etti.

Futbol dünyası, Türkiye ve Suriye'yi derinden etkileyen deprem felaketlerinin ardından yaklaşık 12 gün süre enkaz altından yaşamını yitirmiş bir şekilde çıkarılan Christian Atsu'nun yasını tutuyor.

Ganalı oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet yaptığı açıklamada, Hataysporlu kanat oyuncusunun cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını doğruladı.

31 yaşındaki futbolcu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde binasının çökmesinden bu yana enkaz altında bulunuyordu.

Uzunmehmet gazetecilere verdiği demeçte, "Atsu'yu enkaz altından çıkardık, ama maalesef hayatını kaybetti" dedi.

Chelsea ve Newcastle United gibi Premier Lig ekiplerinde de görev yapan Atsu'nun hayatını kaybetmesinin ardından futbol dünyasından taziye mesajları yağdı.