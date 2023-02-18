Uzun süredir enkaz altında bulunan Ganalı futbolcudan acı haber geldi.

NE OLDU? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye'deki 10 ili derinden etkileyen deprem nedeniyle birçok insanımız enkaz altında kaldı ve yaklaşık 40 bin vatandaşımız vefat etti.

Hataysporlu Christian Atsu da enkaz altında bulunuyordu ve yaklaşık 12 gün boyunca arama ve kurtarma çalışmaları devam etti.

Ancak Ganalı futbolcudan acı haber geldi ve Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, futbolcunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ne söylendi?

Enkaz altından çıkarılan Atsu'nun menajeri Murat Uzunnmehmet şu açıklamayı yaptı:

"Atsu'yu enkaz altından çıkardık, ama maalesef hayatını kaybetti."

Günlerdir enkaz altında olan Atsu'nun pasaportu, cüzdanı ve ayakkabısı bulunmuştu.

Ganalı futbolcunun ülkesinden gelen tanıdıkları, enkazın başından bir an olsun bile ayrılmamıştı.

Hatayspor'un idari menajeri Fatih İlek, Radyospor'a Christian Atsu hakkında şöyle konuşmuştu:

"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi.

"Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı.

"Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı."

Başka ne söyledi?

"Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor.

"Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti.

"Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı.

"Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."