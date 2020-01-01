Hatayspor'da pozitif futbolcu sayısı 17'ye yükseldi

Bordo-beyazlı ekipte BB Erzurumspor maçı öncesi test sonuçları pozitif çıkan futbolcu sayısının 17'ye yükseldiği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş 'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan testler sonucu, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin 19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Atakaş Hatayspor'da yapılan testlerde toplam 17 futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanımızın testleri de bugün itibarıyla pozitif çıkmıştır. Atakaş Hatayspor'un bu zor günlerinde herkesten dua bekliyoruz. Bundan sonra top federasyonda. Federasyonumuzun vereceği kararlar doğrultusunda pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı netleşecektir."