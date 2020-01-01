Hatayspor'da 5 futbolcunun testi negatife döndü
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AA
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da daha önceden testleri pozitif çıkan oyuncular arasından 5'inin testleri negatife döndü.
Kulüpten yapılan açıklamaya "9 Ekim ve sonrasında yapılan testlerinde sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının testi pozitif çıkmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.