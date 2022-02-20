Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı Hatayspor karşılaşması uzun yıllar tekrarlanmayacak bir istatistiğe sahne oldu.

Hatayspor'un 26 yaşındaki Kongolu hücum oyuncusu Dylan Saint-Louis karşılaşmanın ilk yarısında bir pas girişiminde bulunurken, bu denemesinde başarı sağlayamadı ve maçın ilk yarısını tek isabetli pas yapamadan tamamladı.

Maçın devre arasında bu istatistiği yorumlayan beIN Sports yorumcusu İlker Yağcıoğlu hem futbol yaşantısında hem de sonrasında benzer bir durumla karşılaşmadığını belirtirken, şaşkınlığını gizlemedi. Bu sezon Hatayspor formasıyla 24 maça çıkan Louis, performansıyla da beklentilerin altında kaldı.

Yerini Kahraba'ya bıraktı

Ligue 2 takımlarından Troyes'tan transfer edilen ve bu sezon ligde üç gol, beş asistle oynayan Louis, daha önce Belçika ekibi Beerschot VA'nın da formasını giymişti. Fenerbahçe ceza sahasında bir kez topla buluştuğu karşılaşmada 61. dakikada oyundan alınan Louis, yerini Mısırlı oyuncu Mahmoud Kahraba'ya bıraktı.

Fenerbahçe karşısında yüzde 81'lik pas isabeti yüzdesiyle oynayan Hatayspor topa sahip olma oranında yüzde 44'te kalırken, maçı 290 isabetli pasla tamamladı. Direkt bir oyunu tercih eden Ömer Erdoğan'ın öğrencileri beşi isabetli, 11 şut çektiği karşılaşmada Altay Bayındır'ı geçmeyi başaramayınca, Kadıköy'den puansız ayrıldı.

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