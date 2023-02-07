Demirel, yaptığı açıklamada olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi.

NE OLDU? Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı.

Depremin yaşandığı ilk gün, sosyal medya hesabından çağrı yapan Volkan Demirel, “Depremden sonra hemen oyuncularımı düşündüm.

"Kimseye ulaşamadım. Burada herkes perişan. Durumlar çok kötü. Lütfen yardım yapılsın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut da enkaz altında kalmıştı.

Ganalı futbolcu, kaldığı enkazın altından canlı olarak çıkarıldı, ancak yaralı olduğu belirtildi.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ise hala enkaz altında bulunuyor ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Herkes can çekişiyor"

Dün yaptığı açıklamada, “Burada herkes perişan. Hatay perişan. Herkes can çekişiyor. Buraya lütfen ambulans yardımı yapılsın.

"Hatay kentinde durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık.

"Kimseye ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz” dedi.

"Kıyamet günü geldi"

Volkan Demirel, bugün Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

“Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım.

"Hemen Burak Öksüz’ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım’ın durumu da iyi.

"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor."