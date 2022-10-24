Demirel, zorlu maçın ardından oldukça sevinçli ve açıktı.

Volkan Demirel, Beşiktaş'ı 1-0'dan 2-1 yendikleri maçın ardından tam anlamıyla zafer sarhoşuydu.

Hatay ekibinin başına geçtiği ilk iki maçından iki galibiyet alan Demirel, üçüncü maçında Karagümrük'e mağlup olsa da Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Böylece, takıma geldiğinden bu yana oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımı yendikleri maçın ardından konuşan Volkan Demirel, bu galibiyete ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

Volkan Demirel, Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorduk.

"Bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri, bunu kimse inkar edemez.

"Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra düştüğünün de farkındaydık. İkinci yarıdaki gollerimizle maçı kazanmayı başardık.

"Kafam bir dünya şu anda. Sevinçten başım şişti

"Herkesin içinde iki tane papağan vardır. Biri iyi konuşur, biri kötü konuşur.

"Oyuncularıma 'İyi konuşan papağını dinleyin, kazanmak için oynayın' diyorum."

Ismael'i eleştirdi

İki yedek kulübe arasında yaşanan tartışmaya da değinen Demirel, "Beşiktaş'ın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi.

"Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin...

"Rakibin hocasının yerinde ben olsam, bize verirdim" dedi.

Hatay ekibi, bir sonraki maçta MKE Ankaragücü deplasmanında puan arayacak.