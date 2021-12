Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Başarının sırrı sisteme uygun futbolcular bulmak

İki yıldan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'u 14 hafta sonunda ligde üçüncü sıraya taşıyan genç teknik direktör Ömer Erdoğan, bu takımdaki misyonunu sürdürdüğünü söyledi. Fanatik gazetesine konuşan genç teknik direktör hala öğrenmesi gereken birçok şeyin olduğunu ve yolun başında olduğunu belirtti.

Ömer Erdoğan ne söyledi?

Hatayspor'un istikrarının transferdeki başarıya dayandığını belirten Erdoğan, oyun sistemlerine uygun oyuncular transfer ettiklerinin altını çizdi:

"Oynatmak istediğim futbol belli. Öncelikle transferde, oyuna uygun isimleri tercih ediyoruz. Oyuncuya, ondan ne istediğimizi, analizlerimizi gönderiyoruz.

"Oyuncu geldiğinde bu takımda nasıl bir oyun oynayacağını, mantaliteyi biliyor. Analize çok kafa yoruyoruz. İdmanların tamamını drone ile çekiyoruz. Eksikleri videolar ile gösteriyoruz. Oyuncular ilerleme kaydedince projeye inanıyor. Bir yandan kendi gelişimini sürdürürken, diğer taraftan takımın başarısında pay sahibi oluyor.

"İşler iyi gidince de süreç kolay yol alıyor."

Oyun sistemi hakkında

"Her antrenman, her maç bizim kendimizi geliştirmemiz için bir fırsat. Hep yeni şeyler öğreniyoruz. Antrenörlüğe başladıktan sonra, her maçı farklı gözle izliyorum. Oyuncular nasıl pozisyon alıyor, geçişler nasıl yapılıyor, savunma-hücum organizasyonları nasıl? Futbol sürekli kendini yeniliyor.

"Son Avrupa Şampiyonası'na bakın. İtalya önemli örnek. Gerçek takım oyunu oynuyorlar. Savunmaları süper, ama geçiş oyunları da öyle ve şampiyon oldular. 8-10 yıl öncesine kadar Barcelona'nın 'tikitaka'sı konuşuluyordu.

"Bugün daha çok topla geçiş oyunları, takım savunması önem kazandı. Bu yüzden sürekli kendimi güncellemeye çalışıyorum. Sabit bir sistem üzerine takılıp kalmıyorum. Geçen sene bireysel performanslarla ön planda oynuyorduk, Boupendza'nın öne çıktığı bir sezondu. Bu sene daha kolektif oynuyoruz. Gol dağılımındaki eşitlik de bunun göstergesi.

