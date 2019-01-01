Hatayspor - Siirt İl Özel İdare maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Hatayspor ile Siirt İl Özel İdare karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Siirt İl Özel İdare, sezonun ilk maçında Özgüzeldere'yi 1-0 mağlup etti.
Hatayspor ise 5 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de topladığı 8 puanla 7. sırada yer alıyor.
Hatayspor - Siirt İl Özel İdare maçı ne zaman, saat kaçta?
Hatayspor ile Siirt İl Özel İdare'yi karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü 14:30'da başlayacak.
Hatayspor - Siirt İl Özel İdare maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Hatayspor - Siirt İl Özel İdare karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.