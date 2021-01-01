Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi'nin cezasında indirim

Tahkim Kurulu, Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.

Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atakaş 'un kalecisi Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, Munir'in 4 maç ve 17 bin 500 liralık para cezasının, "Müsabaka görüntülerinin değerlendirilmesi neticesinde eylemin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığı kanaatine varılarak" 3 maç ve 13 bin 125 lira olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verdiği bildirildi.

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maçında kırmızı kart gören Munir, cezasını hafta içindeki maçıyla tamamlayacak ve hafta sonundaki Gaziantep FK maçında forma giyebilecek..