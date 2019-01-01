Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, ile arasında oynanacak play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakıryönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.