Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular, yayın bilgileri

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçta Hatayspor'u 2-0 geçen sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Maç Hatayspor - Galatasaray Tarih 27 Şubat Çarşamba Saat 14:00

TV & İnternet Yayını

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Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da Martin Linnes, Fernando Reges ve Mbaye Diagne sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Eren Derdiyok ise kadro dışı olduğu için Hatay'a götürülmedi.

Hatayspor: Akın, Murat, Sadi, Yusuf, Mesut, Diallo, Maiga, Selim, Gökhan, Caner Hüseyin, Hamza

Galatasaray: İsmail, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Gökay, Ömer, Donk, Emre, Celil, Yunus, Mitroglou