Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular, yayın bilgileri
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AA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçta Hatayspor'u 2-0 geçen sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
|Maç
|Hatayspor - Galatasaray
|Tarih
|27 Şubat Çarşamba
|Saat
|14:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|A Spor
|İnternet yayını
|www.aspor.com.tr
Muhtemel 11'ler
Galatasaray'da Martin Linnes, Fernando Reges ve Mbaye Diagne sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Eren Derdiyok ise kadro dışı olduğu için Hatay'a götürülmedi.
Hatayspor: Akın, Murat, Sadi, Yusuf, Mesut, Diallo, Maiga, Selim, Gökhan, Caner Hüseyin, Hamza
Galatasaray: İsmail, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Gökay, Ömer, Donk, Emre, Celil, Yunus, Mitroglou