Hatayspor, Boupendza'yı 350 bin euro maliyetle transfer etti

Gollerini sıralamaya devam eden Aaron Boupendza’nın, Hatayspor’a yalnızca 350 bin euro karşılığında transfer olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig’de performansıyla zirve yapan ve gollerine devam eden Aaron Boupendza ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal’ın haberine göre haziran ayında Süper Lig’e çıkan Atakaş Hatayspor, ligin gol kralı Aaron Boupendza’yı çok daha önceden renklerine bağlamış.



Hatay temsilcisi, yıldız oyuncuyla takım henüz daha TFF 1. Lig’de mücadele ederken, 2020’nin şubat ayında anlaşmış. Hatayspor’un, şu anda değeri milyon euro civarında olan Boupendza için ödediği bonservis ücreti ise sadece 350 bin euro.



Boupendza transferi yapılırken şehirden çok tepki alındığı ve oyuncunun transferi için ciddi eleştirilerin yapıldığı da gelen bilgiler arasında.









