Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 5. haftasında Pazar günü oynanması gereken mücadele, Hatayspor'da çıkan pozitif vakalardan ötürü ertelendi.

TFF, Süper Lig'de Pazar günü oynanması gereken Atakaş Hatayaspor - maçını ileri bir tarihe erteledi.

Bilindiği üzere daha önceden 6 futbolcusunun testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Atakaş Kulübü, son yapılan testler sonucu bu sayının 17 futbolcuya yükseldiğini açıklamış ve ayrıca Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile bir kulüp çalışanının daha testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bu gelişme sonrasında TFF, yaptığı açıklamayla müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini resmen duyurdu.

Daha fazla takım

TFF'den yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Salgın Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşma Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." denildi.