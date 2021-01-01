Hatayspor Ankaragücü'nü farklı geçti

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Hatayspor - Ankaragücü maçında golleri kim attı?

Mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. Ankaragücü 16. dakikada Börven'in attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor ilk yarı bitmeden 45. dakikada Diouf ile skoru 1-1'e getirdi. 55. dakikada Diouf bu kez penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 65. dakikada hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi bu kez Akintola topu filelere göndererek skoru 3-1'e taşıdı. Maçta son sözü 74. dakikada Akintola söyledi: 4-1.

Hatayspor - Ankaragücü maçının kırılma anı

Karşılaşmaya iyi başlayan Ankaragücü 1-0'da öne geçmişti. İlk yarı bitmeden maç 1-1 oldu. Kırılma anı ise 45. dakikada konuk ekipten Paintsil'in gördüğü kırmızı kart oldu.

Hatyaspor - Ankaragücü maçının oyuncusu

Hatayspor'un gol krallığı yarışında lider olan oyuncusu Boupendza'nın yokluğunda Mame Biram Diouf attığı iki gol kadar oyun içindeki performansı da galibiyette önemli rol oynadı.

Hatayspor - Ankaragücü maçının istatistiği: 6

Hatayspor ligde sahaya çıktığı son 4 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ev sahibi ekip bu maçlarda rakip kaleye 10 gol atmayı başardı. Ankaragücü'nün galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

İki takım kaç puanda?

4-1 sona eren karşılaşmanın ardından Hatayspor puanını 45 yaparak 5. sırada yer aldı. 20 puanda kalan Ankaragücü ise 21. sırada yer alıyor.

İki takımın sıradaki maçları

Hatayspor, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.