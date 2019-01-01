Hatayspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)

TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında ligin iki iddialı ekibi karşı karşıya gelecek.

, TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında 'u konuk edecek.

19 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

Haberin devamı aşağıda

İki takım geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig Play Off Yarı Final'inde de karşı karşıya gelmiş finale çıkan taraf Hatayspor olmuştu.

Ev sahibi ekip iç sahada oynadığı son üç maçı kaybetmedi ve ilk yedi haftada 14 puan topladı.

Deplasmanda oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan Adana Demirspor ise ilk yedi haftada 10 puan topladı.