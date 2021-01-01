Hatayspor 2-2 Beşiktaş: Beşiktaş'ın galibiyet serisi Hatay'da sona erdi

AA

Lider Beşiktaş, konuk olduğu Hatayspor karşısında bir puana razı oldu ve siyah-beyazlıların ligdeki beş maçlık galibiyet serisi bitti.