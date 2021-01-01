Hatayspor 2-2 Beşiktaş: Beşiktaş'ın galibiyet serisi Hatay'da sona erdi
Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan lider Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın ligdeki beş maçlık galibiyet serisi sona ererken, Atakaş Hatayspor ise ligdeki son dört maçında üçüncü galibiyetini aldı.
Karşılaşmada Atakaş Hatayspor'un golleri 7 ve 23. dakikalarda Aaron Boupendza'dan geldi.
Beşiktaş'ın gollerini ise 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 41. dakikada Cyle Larin kaydetti.
Beşiktaş haftayı 35, Atakaş Hatayspor ise 28 puanla tamamladı.
Atakaş Hatayspor ligin 19. haftasına Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.
7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.
15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.
20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.
33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.
41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.
53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.
61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.
69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.
90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.
Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçtan notlar
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi.
Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Montero, N'Koudou, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz oturdu.
Welinton cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, maçın 84. dakikasında Rayane Aabid'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
Maç öncesi sarı kart ceza sınırında olan deneyimli oyuncu bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Welinton, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta takımını yalnız bırakacak.
Gol yememe serisi sona erdi
Atakaş Hatayspor maçı öncesi ligde üst üste oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapamayı başaran Beşiktaş'ın gol yememe serisi sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Aaron Boupendza'nın ilk golüyle birlikte ligde kalesinde 468 dakika sonra gol görmüş oldu.
Hatayspor'da 3 değişiklik
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, geçen hafta Gençlerbirliği maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Ev sahibi ekipte geçen haftaki maçta kırmızı kart gören kaleci Munir'in yerine Beşiktaş maçında Akın Alkan görev aldı.
Teknik direktör Erdoğan, Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Diouf'un yerine Selim Ilgaz'a görev verdi.
Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Boupendza ilk 11'i ile çıktı.