Hatayspor 0-0 Alanyaspor | 10 kişi kalan Hatayspor, Alanyaspor'a duvar ördü

Hatayspor, Alanyaspor karşısında 45 dakika boyunca 10 kişi oynadı ama rakibine geçit vermedi. 0-0 biten maç sonunda iki takım da birer puan aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında ligin üst sıraları zorlayan iki takımı Hatayspor ve Alanyaspor, Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ik yarısı 0-0 sona erdi ama devrenin son anlarında ikinci sarı kartını gören Hatayspor sağ beki Strahil Popov, ikinci yarı öncesinde takımını bir kişi eksik bıraktı.

Bir devreyi rakibinden fazla oyuncuyla oynayan Alanyaspor buna rağmen kilidi çözemedi. Alanyaspor maç boyunca yüzde 64 topla oynadı, rakibine de sadece 1 isabetli şut imkanı verdi ama karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

0-0 biten maçın ardından Hatayspor 39, Alanyaspor 42 puana yükseldi.

Hatayspor önümüzdeki hafta deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise lider Galatasaray'ı konuk edecek.