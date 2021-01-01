Hatayaspor'a evinde Kayserispor şoku

Süper Lig'de küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Kayserispor, üst sıraları zorlayan Hatayspor'u deplasmanda 3-1 ile geçti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Hatayspor sahasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin 10 kişi kaldığı karşılaşmayı Kayserispor 3-1 kazandı.

Hatayspor - Kayserispor karşılaşmasında golleri kimler attı?

Konuk ekibin golleri; 24. dakikada İlhan Parlak, 36. dakikada Uğur Demirok ve 58. dakikada Pedro Henrique'den geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını 54. dakikada Pablo attı.

Hatayspor - Kayserispor maçının kırılma anı

Zorlu mücadelenin kırılma anı ise 52. dakikada yaşandı. Rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Youssouf Kone önce sarı kart gördü. Ardından VAR incelemesi sonrasında kartın rengi kırmızıya döndü.

Hatayspor - Kayserispor maçının oyuncusu

Konuk ekip Kayserispor takım halinde çok iyi bir performans sergiledi ancak ilk golde asisti yapan Karlo Muhar performansıyla öne çıktı. Takımının hem hücum hem de savunmasına büyük katkı verdi.

Hatayspor - Kayserispor maçının istatistiği: 6

Tempolu oynanan karşılaşmada birçok gol pozisyonu vardı. İki takımda kazandığı toplarla direkt rakip kaleye gitmeyi düşündü.

İki takım kaç puanda?

Bu skorun ardından Kayserispor 31 puanla 14. sıraya yükseldi. 46 puanda kalan Hatayaspor ise 5. sırada bulunuyor.

İki takımın sıradaki maçları

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.