Hatay cephesi açıkladı: Fenerbahçe'den Boupendza'ya teklif

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sarı-lacivertli takımın golcü oyuncu Boupendza için iyi bir teklif yaptığını açıkladı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Krasnodar'dan gelen teklifi reddeden golcü oyuncuları Aaron Boupendza'nın takımdaki geleceğini değerlendirdi. Radyospor'a konuşan Vardı Gabonlu futbolcunun Hatayspor'daki aile ortamını çok sevdiğinin altını çizerken, Rus ekibinden gelen teklifi reddetmesinde bu durumun önemli rol oynadığını ifade etti.

Hatay'da çok mutlu

İki takımın yaklaşık 8,5 milyon euroya anlaştığını ancak Boupendza'nın Krasnodar ile anlaşmaya varamadığını ifade eden Vardı, "Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için söylüyorum Boupendza teklifi Krasnodar'a gitmek istemediği için değil Hatayspor'dan ayrılmak istemediği için reddetti" şeklinde konuştu.

Transfer döneminde Hatay'ın Suriye'ye yakınlığından ötürü oyuncuları ikna etmekte zorlandıklarını ancak şu an kimsenin takımdan ayrılmak istemediğini belirten Vardı, "Hatay'a gelen bir daha ayrılmak istemiyor. Boupendza burada kalmayı tercih etti ama bu süreçte oyuncumuzun fiyatını belirledik. Boupendza'nı değeri 8.5 milyon euro" dedi.

Fenerbahçe'den teklif

Boupendza'nın kariyerini Türkiye'de sürmesini arzu ettiklerini belirten Vardı, "Krasnodar'ın yanı sıra başka bir Rus takımı, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe oyuncumuzu istiyor. Fenerbahçe bu isteğini açık bir şekilde teklif etti ve iyi bir teklif yaptı ama oyuncumuzun aklında Avrupa'da oynamak var. Hatayspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Hatayspor'un ilk sezonunda üst sıralarda yer almasında başrolü oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 23 Süper Lig karşılaşmasında rakip fileleri 18 defa sarstı ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.