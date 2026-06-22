Hatasız ve Senegali örnek alarak… Yeşil Burun Adaları’nın istatistikleri Suudi Arabistan’ın işini zorlaştırıyor

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor; ancak istatistikler, “Mavi Köpekbalıkları”nın bazılarının beklediği kadar kolay bir rakip olmadığını ortaya koyuyor.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, bu yılki Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden biri olarak maça çıkıyor. Takım, Dünya Kupası tarihindeki ilk iki maçında yenilgiyi önlemeyi başardı; önce İspanya ile golsüz berabere kaldı, ardından Uruguay’ı 2-2’lik skorla berabere tuttu.

"BeIN Sports" ağının haberine göre,

2002 Dünya Kupası’nda Senegal milli takımının elde ettiği başarıdan bu yana, Dünya Kupası’na ilk kez katılan ve turnuvadaki ilk iki maçında yenilgiyi önleyen ilk milli takım oldu.

Senegal milli takımı, 24 yıl önce Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında, ilk iki turda Fransa'yı yenip Danimarka ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çekmiş ve tarihi yolculuğuna devam ederek çeyrek finale yükselmişti.

Yeşil Burun Adaları’nın dikkat çekici istatistikleri sadece sonuçlarla sınırlı kalmadı, taktiksel yön ve saha içi disiplinle de ilgilidir. Oyuncuları, turnuvanın ilk iki maçında sadece 5 faul yaptı; bu, 1966’da bu istatistiğin tutulmaya başlanmasından bu yana, herhangi bir milli takımın Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında yaptığı en az faul sayısıdır.

Bu rakamlar, ister savunma açısından ister pres ve top kazanma tarzında olsun, bu Afrika takımının sahip olduğu yüksek disiplin düzeyini yansıtıyor; bu durum, İspanya ve Uruguay gibi güçlü takımlar karşısında da açıkça ortaya çıktı.

Suudi Arabistan milli takımı, Uruguay ile berabere kalıp İspanya’ya yenildikten sonra ilk iki maçta toplam 2 puan topladı; 32’li turlara yükselme umudunu sürdürmek için galibiyet alması gerekiyor.

Ancak “Yeşiller”in görevi, büyük takımlarla başa çıkabileceğini kanıtlamış ve 2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden biri olarak adını yazdırmayı başaran bir takım karşısında zorlu görünüyor. Bu takım, sağlam savunması ve olağanüstü disiplin sayesinde şu ana kadar 2002 Dünya Kupası’ndaki Senegali’nin izinden gidiyor.

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