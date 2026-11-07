Atina'da yedek olarak oyuna dahil olan Fede Valverde, orta sahanın hareketliliğini yeniden düzenlemek, maç boyunca 3 pozisyonla Real Madrid'in en çok fırsat üreten oyuncusu olmak ve rakip üzerindeki baskıya katkı sağlamak için 30 dakikadan az bir süreye ihtiyaç duydu. Ardından yaklaşık 25 metreden füze gibi bir şut çekti ve top muazzam bir güçle Brignoli'nin ağlarına gitti.

İspanyol "AS" gazetesine göre, bu, kraliyet ekibinin üçüncü golüydü ve takıma üst üste yedinci galibiyetini kazandırdı. Valdebebas'ta hakim olan mutluluk havasını sürdürdü, ayrıca Real Madrid'i ilk sekiz sıradaki takımlar arasındaki konumunu pekiştirmekten bir adım uzağa taşıdı ve Uruguaylı yıldıza, Carlo Ancelotti yönetiminde orta sahada parladığı ve tıpkı Atina'daki golü gibi muhteşem goller attığı eski günlerin anılarını yeniden yaşattı.

Ancelotti, 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff Tiraspol'a karşı oynanan bir maçın son dakikalarında Valverde'yi bek mevkiinde kullanan ilk teknik direktörlerden biriydi.

Ancak gerçek, beklenmedik bir şekilde kendini çabucak dayattı. José Mourinho'nun Real Madrid şehrindeki basın toplantısında Valverde hakkında söylediği övgü dolu sözlere rağmen, "O mükemmel bir profesyonel, takım arkadaşlarının dostu. Her saniye sesi duyulan biri olmasa da, herkes için bir örnek olarak her zaman oradadır" demesine karşın, Uruguaylı oyuncu Valencia karşısında yeniden sağ bek mevkiinde sahaya çıkacak. Bu, parlamaya başladığı ve takımının daha iyi seviyeler ortaya koymasına yardımcı olduğu mevki.

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Futbolda büyük tecrübeye sahip olan, ancak psikoloji konusunda çok daha büyük yeteneklere sahip Mourinho, Valverde'yi bu mevkiye yavaş yavaş uyum sağlaması konusunda ikna etmeyi başardı.

Trent Alexander-Arnold da Dumfries de şimdiye kadar teknik direktörü ikna edemedi. İngiliz oyuncu Santander'de kötü bir performans sergilememiş olsa da, Hollandalı bek AEK karşısında bir asist yapmış olarak geliyor olsa da, Mourinho bu mevkide Valverde'nin varlığının takımın geri kalan oyuncularına parlamaları için daha fazla özgürlük tanıdığını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini fark etti.

Valverde'nin mevki değişikliği, fiziksel açıdan ideal bir zamanlamada geldi, ancak olumlu etkisi yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadı, takımın geri kalan unsurlarına da yayıldı. Takım artık, hem takım arkadaşlarının hem de rakiplerinin hareketleri üzerinde açık ve mantıklı bir etkiye sahip ek bir koza sahip oldu.

Bu etkinin ilk işaretleri Sevilla karşısında ortaya çıktı. Valverde, sağ bek mevkiinde ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta üstün bir performans sergiledi. 6 top kazanımı gerçekleştirdi, 5 ikili mücadele kazanarak takımın bu alanda en başarılı oyuncusu oldu. Ayrıca topu kesmek için 3 müdahalede bulundu, 2 uzaklaştırma yaptı ve savunmacılardan birinin engellediği bir şut çekti.

O günden beri Valverde'nin seviyesi düşmedi. Almatı'da, o dönemki teknik direktörü Xabi Alonso ile bek mevkiinde oynatılması nedeniyle herhangi bir anlaşmazlık olduğunu reddederken söylediği "Ben bek mevkiinde oynamak için doğmadım" sözleri tamamen geride kaldı.

Mourinho, daha önce Valverde'nin kendi yönetimi altında bu mevkide oynamayacağını vurgulamışken, hatasını kabul edip düzeltmeyi başardı. Çünkü elinin altında ölümcül bir silah keşfetti ve aynı zamanda oyuncuyla ilişkisinde psikolojik yeteneklerinden ve Uruguaylı yıldızın grubun birliğini pekiştirmek ve kadroyu tek bir fikir etrafında birleştirmek için attığı önemli adımdan faydalanarak ondan yararlanmaya devam etmeye karar verdi.

Valverde'nin bu bağlamda verdiği mesaj şu şekilde özetlenebilir: "Hep birlikte çalıştığımızda ve aynı yönde hareket ettiğimizde daha güçlü oluruz. Takımın kaptanı olarak, herkesin benden beklediği adımı attım ve takım arkadaşlarıma örnek oluyorum."

Mourinho ise oyuncuyu bağlılık modeli olarak gösterdi; işlerin devam ettiğini ve durmayacağını vurgulayan bir mesajla. Başlangıç bu gece Valencia karşısında olacak; Valverde, Mestalla Stadı'nda bek mevkiine geri dönecek.