Hakem Martínez Munuera, La Liga'nın yedinci haftasında Sevilla ile konuğu Barcelona arasında oynanan ve Katalan takımının 3-1 kazandığı karşılaşmayı yönetirken düşük bir not aldı.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, hakem Martínez Munuera'ya 10 üzerinden 4,25 puan verdi.

Archivo VAR, Munuera'nın maçın seviyesinde olmadığını ve tecrübesine yakışmayan hatalar yaptığını belirtti.

İlk yarıda, özellikle ceza sahaları içinde büyük ölçüde iyi bir performans sergilemesine rağmen, ikinci yarıda sahadaki son derece kötü konumlanması nedeniyle Sevilla'nın umut vadeden bir atağını durdurma şeklindeki vahim bir kararla kontrolü tamamen kaybetti. Correa'nın kanattan markajsız bir şekilde ilerlediğini ve Barcelona kalecisiyle karşı karşıya kalabileceğini fark etmedi.

Maçta ayrıca biraz tartışma yaratan iki durum yaşandı. İlk yarıda Pau Cubarsí, herhangi bir kararı gerektirmeyen hafif bir çekme sonrası ceza sahası içinde yere düştü. Formanın çekildiğini açıkça gösteren bir şey bile yoktu; bu, saha hakeminin takdirine bırakılan durumlardan biriydi.

Ardından Lamine Yamal penaltı talep etti, ancak her halükârda penaltı yoktu, çünkü olay ceza sahasının dışında gerçekleşti ve ortada net bir faul de yoktu. Bu da yine saha hakeminin takdirine bırakılan bir başka durumdu.

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