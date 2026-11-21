Gennaro Gattuso, Serie A lideri Lazio’nun Lecce karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından takımının durmaksızın çalışmasını ve zihinsel dayanıklılığını övdü. Artan sakatlık sorunlarına rağmen Lazio, yüksek tempolu hücum oyunuyla İtalya futbolunun zirvesindeki yerini korudu.

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Yüksek tempolu oyun Lazio’yu zirvede tutuyor

Lazio, cumartesi günü Stadio Olimpico’da Lecce’yi 3-0 yenerek Serie A’daki liderliğini korudu. Tijjani Noslin’in iki golü ev sahibine maçın kontrolünü getirirken, Davide Frattesi son dakikalarda şık bir aşırtma vuruşla galibiyeti perçinledi.

Gattuso, DAZN Italia’ya yaptığı açıklamada, “Takımın bugün gösterdiği zihniyet ve kazanma arzusuyla gurur duyuyorum. İyi başlamadık ama sonra hem topa sahipken hem de topsuz oyunda kontrolü ele geçirdik. Lecce, karşısında oynaması zor bir rakip; her zaman üzerinize geliyor ve baskı kuruyor. Bu yüzden bu tutumumuzu sürdürmemiz çok önemli” dedi.

Millî maç arasının getirdiği zorlukları aşmak

Teknik direktörler, millî maç arasının ardından performansın düşmesinden sık sık endişe duyar. Ancak Gattuso, kadrosunun hazırlığına tamamen güvendiğini belirtti. Lazio ise sezona yaptığı etkileyici başlangıcı gerçek bir şampiyonluk yarışına dönüştürerek tarihindeki üçüncü Serie A şampiyonluğunu hedefliyor. İtalya ligi kupasını daha önce 1973-74 ve 1999-2000 sezonlarında iki kez kazanan Lazio, koleksiyonuna bir şampiyonluk daha eklemek istiyor.

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl antrenman yaptıklarını gördüm, bu yüzden endişelenmedim. Takımda büyük bir birlik ruhu ve özveri var; böyle devam etmeliyiz. Bunların hepsi oyuncuların sayesinde. Gereken zihniyeti, kazanma arzusunu ve aidiyet duygusunu ortaya koyuyorlar. İnanılmaz bir iş çıkarıyorlar.”

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Sakatlıklar kadro derinliğini sınıyor

Lazio’nun zirveye yükselişi , ilk 11’de düzenli forma giyen birçok oyuncunun yokluğunda daha da dikkat çekici hâle geldi. Sakatlık sorunları sürmesine rağmen Serie A’da yenilgisiz yoluna devam eden Lazio, son maçında Mattia Zaccagni, Nuno Tavares, Josip Sutalo ve Adam Marusic’ten yoksundu. Nicolo Rovella ise yaşadığı bir dizi sakatlığın ardından tam formuna kavuşmaya çalışıyor. Rovella, son bölümde oyuna yedek kulübesinden dâhil oldu.

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Teknik direktör, orta saha oyuncusunun tamamen hazır olduğunda takıma katabilecekleri konusunda heyecanlı. “Rovella bize daha fazla dikine pas sağlayabilir çünkü topu aldığında hemen başını kaldırıp ileriye bakıyor. Bence Fisayo Dele-Bashiru’dan da söz etmeliyiz. Daha fazlasını hak ediyor. Rovella’ya yeniden form tutabilmesi için süre vermeliyiz. Ardından bize önemli katkı sağlayabilir.”

Daha fazlasını elde etmek için risk almak

Bazı teknik direktörler topu korumada kusursuzluk isterken Gattuso, takımının rakiplerine uyguladığı yoğun baskı karşılığında belli ölçüde teknik hatayı kabul ediyor. Lazio şimdi 28 Kasım’da deplasmanda Torino ile oynayacağı Serie A maçına odaklanacak. Ardından 6 Aralık’ta Atalanta’yı ağırlamak için Stadio Olimpico’ya dönecek.

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“Hatalı paslarla top kaybetmek beni o kadar rahatsız etmiyor çünkü yüksek tempoda oynadığınızda bu yaşanabilir. Benim için daha önemli olan takımın zihniyeti ve baskı altında nasıl direndiği. Memnunum; her zaman daha fazlasını istersiniz ama bu tempoda bazı hatalı paslar olacak. Oyunu okuma becerimizi geliştirebiliriz. Örneğin bugün merkezden ilerlemekte zorlandığımızda oyunu kanatlara açmamız gerekiyordu.”