Brügge, Belçika Jupiler Pro League'in 6. haftasında son olarak Royal Antwerp'i 3-1 mağlup etti, ancak son düdüğün ardından tartışmalar ağırlıklı olarak rakibin skoru geçici olarak 1-1'e getiren golü etrafında döndü.

İsviçreli file bekçisi, rakibin kendi ceza sahası önüne gönderdiği uzun topta büyük bir zamanlama hatası yaptı. Sommer ayakla müdahale etmek için hamlesini çoktan başlatmışken, Antwerp hücumcusu Snayder Porozo araya girip boş kaleye rahatça topu gönderdi.

Bu hatadan önce de Sommer'in oyun kurulumunda yaptığı bariz bir pas hatası yaşanmış, ancak tecrübeli kaleci bunu kendi çabasıyla telafi edebilmişti. Ev sahibi ekibe galibiyeti sonunda Hugo Vetlesen'in attığı iki gol ile 20 yaşındaki İspanyol Jan Virgili'nin ilk golü getirdi. Üç puana ve KAA Gent ile Union Saint-Gilloise'in ardından üçüncü sıraya rağmen, odakta kalecinin aksiyonları var.

Özellikle dikkat çekici olan ise şu: Bu gaf, Sommer'in aynı hafta Aston Villa'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki hatasıyla neredeyse birebir örtüştü. Orada da uzun bir top sürecin başlangıcı olmuş, ardından Nicolas Jackson İngilizler adına skoru 3-1'e getirerek Kral Kupası'ndaki yenilgiyi kesinleştirmişti.

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"Kabus hafta": Yann Sommer, Belçika'daki hatalarının ardından sert eleştirilerin hedefinde

Yaz aylarında Inter'den Belçika'ya transfer olan İsviçreli kaleci, şimdi basının belirgin eleştirileriyle karşı karşıya. voetbalnieuws adlı portal, gerçek bir "kabus hafta" tespiti yaparken şu değerlendirmede bulundu: "Sommer bu hafta kendisini tam anlamıyla fırtınanın gözünde buldu."

Nieuwsblad, Sommer'in Bundesliga geçmişiyle kıyaslama yaparak şöyle yazdı: "Sommer'in bir zamanlar Borussia Mönchengladbach formasıyla bir maçta yaptığı on dokuz kurtarışı, Club Brügge'de şimdilik ancak hayal edebilirler. Çizgi üzerinde iyi, ancak kalesinin çok önünde Sommer güvensiz bir kaleci görüntüsü veriyor. Sommer'in Gladbach, Münih ya da Inter'deki geçen şampiyonluk sezonundaki alışılmış sakinliğinden ve soğukkanlılığından şu anda pek eser yok."

Het Laatste Nieuws ise 37 yaşındaki kaleciyi hafta ortasındaki yenilginin ardından hatta "güvenli bir liman olmak yerine sahipsiz bölgede ortaya çıkan yüksek riskli bir hasta" olarak tanımladı.

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Yann Sommer: Maçlarının yüzde 50'sinde gol yemedi

Buna karşın tecrübeli kaleci takım içinde tam güven görmeye devam ediyor. Joaquin Seys, kalecisine açık şekilde sahip çıktı: "Böyle şeyler olabilir. Evet, hatta bir haftada iki kez bile. Yann soyunma odasında da sahada da önemli." Savunmacı sözlerini şöyle sürdürdü: "Golü yedikten sonra da bizi birkaç kez kurtardı. Bunların hiçbiri onun için herhangi bir sonuç doğurmayacak. Çok büyük kaliteleri var. Şimdi ondan şüphe etmeye başlamamalıyız, o da kendinden şüphe etmemeli. Nasıl olsa yeniden toparlanacaktır. Ayrıca bizi birkaç kez ayakta da tuttu."

Teknik direktör Ivan Leko da durumu büyütmedi. "Yann, hataların futbolun bir parçası olduğunu biliyor. Bu haftadan önce olduğu gibi, yakında yeniden en iyi oyuncularımızdan biri olacağından eminim. Bana göre mesele iletişim de değil. Böyle şeyler olur."

Teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Bu şanssızlık, asla kalite eksikliğinin işareti değil. Sommer son yıllarda Şampiyonlar Ligi finalleri oynadı ve İtalya şampiyonu oldu. Gerçekten, her şey yoluna girecek."

Almanya'da Gladbach formasıyla 335 resmi maça çıkan ve daha sonra Bayern Münih'te 25 kez kaleyi koruyan Sommer, Brügge adına şu ana kadar sekiz maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda yedi gol yedi, ancak maçların yüzde 50'sinde de kalesini gole kapattı.