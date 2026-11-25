Barcelona'nın İngiliz yıldızı Anthony Gordon, takımının bu akşam Sabah karşısında oynadığı maçta parladıktan sonra oyuncuların kendisine taktığı "Bakü Kralı" lakabı hakkında konuştu.

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"Mundo Deportivo" gazetesi şu ifadelere yer verdi: "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Anthony Gordon'ın Azerbaycan'a karşı özel bir sevgisi var ve Bakü'ye duyduğu bu tutku çarşamba günkü maçın ardından da sürdü."

Barcelona, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında bu akşam (çarşamba) Azerbaycan ekibi Sabah'ı deplasmanda 4-1 yenerek hak edilmiş bir galibiyet elde etti.

Anthony Gordon 31. dakikada Barcelona adına skoru açtı, ardından 50. dakikada ikinci golü de kaydederek maçta iki gol buldu. Karim Adeyemi 55. dakikada üçüncü golü atarken, Gabriel Jesus 60. dakikada dördüncü golü kaydederek Barcelona'nın gol sayısını dörde çıkardı. Sabah'ın tek golü ise 63. dakikada Mickels'tan geldi.

Böylece Gordon, Newcastle United ve Barcelona formalarıyla Şampiyonlar Ligi kariyerinde 15. gol katkısına ulaştı. İngiliz oyuncu bu süreçte 13 gol atıp 2 asist yaptı.

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Gordon'ın katkı sağladığı 15 golün 11'i, takımının deplasmanda oynadığı maçlarda geldi. Bunların 10'unu kendisi attı, birinde ise asist yaptı.

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İşin ilginç yanı, İngiliz forvetin Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda attığı 10 golün 6'sı özellikle Azerbaycan'da geldi.

Gordon geçen şubat ayında Newcastle United formasıyla Karabağ'a 4 gol atmıştı, bugün (çarşamba) ise Barcelona formasıyla Sabah filelerini iki kez havalandırdı.

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Böylece Anthony Gordon, tarihte tek bir ülkede deplasmanda 6 gol atan ilk oyuncu oldu . İstatistik hesabı "MisterChip"in verilerine göre bu başarı, Şampiyonlar Ligi'nde aynı takvim yılı içinde geldi.

İngiliz oyuncu, maçın ardından kendisine şakayla "Bakü Kralı" olup olmadığı sorulduğunda konuya değindi: "Bunu söylemem (gülüyor), ama burası benim için çok özel bir yer. Hat-trick yapabilirdim ama o fırsatı sol ayağımla kaçırdım. Çok mutluyum."

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Kanat oyuncusu, maçın, özellikle de memleketinden uzakta oynamanın kolay olmadığını itiraf etti: "Son birkaç gün seyahat ve ailemden uzak kalmam nedeniyle kolay geçmedi. Ama görevimizi yerine getirdik ve Sabah'a saygı gösterdik. Harika bir takım."

Gordon, Barcelona'nın iyi performansını şu sözlerle övdü: "Sahanın ileri bölgelerinde güçlü bir pres yaptık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirdik. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gol atmak her zaman hedefimiz. Hücum etmeyi hiç bırakmadık, bu bizim tarzımız."

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Gordon, Bakü'ye dönmek isteyip istemediği sorusuna da şakayla karşılık vererek sözlerini tamamladı: "Geri dönmek istiyorum (gülüyor). Umarım yakında dönerim."

Sabah galibiyetinin ardından Barcelona'nın puan durumundaki yeri

Bu hak edilmiş galibiyetle Barcelona, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle puanını 12'ye yükselterek dördüncü sıraya çıktı. Azerbaycan ekibi ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 3 puanla 32. sırada yer alıyor.

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Barcelona'nın büyük üstünlüğüne rağmen Azerbaycan ekibi büyük bir cesaret sergiledi. Yalnızca savunmayla yetinmeyen ev sahibi, Barcelona'nın beklerinin ileri çıkmasından ve oyuncularının savunmadan hücuma hızlı geçişinden yararlanarak birçok kez Joan Garcia'nın kalesine ulaşmaya çalıştı. Bu da maça büyük bir heyecan ve tribünlere belirgin bir coşku kattı.

Ancak Barcelona'nın tecrübesi ve oyuncularının gücü giderek kendini göstermeye başladı. Bunda özellikle Hansi Flick'in tercih ettiği hücum üçlüsünün hareketliliği etkili oldu. Bu üçlü, hızı, tekniği ve dar alanlarda oynama becerisi sayesinde her an farkı yaratabileceğini kanıtladı.