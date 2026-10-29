Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, perşembe akşamı Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'inin on ikinci haftasında Al-Khaleej filelerine hat-trick yaparak futbol kariyerindeki 1000. gol yarışını alevlendirdi; bu yeni gecede gol istatistiklerini güçlendirdi ve son gollerinden birine dair tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

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Al-Faisaly karşılaşmasındaki tartışmalı golün sayılmasıyla birlikte Ronaldo'nun kariyer golü sayısı 885'e ulaştı ve böylece bin gol barajına ulaşmak için yalnızca 15 gole ihtiyacı kaldı. Ancak bu rakam, aynı golü istatistiklerine dahil etmeyen bazı istatistiksel kaynaklar arasında hâlâ anlaşmazlık konusu.

Al-Faisaly golü: Ronaldo'nun hesaplarındaki anlaşmazlık noktası

Tartışmanın ayrıntıları, Al-Nassr ile Al-Faisaly arasındaki ve dünyaca ünlü ekibin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya dayanıyor. Ronaldo'nun kaydettiği gol, top filelere girmeden önce rakip takım oyuncularından birine temas edince kendisine sayılıp sayılmayacağına dair soru işaretleri yaratmış ve golün gerçek sahibinin kim olduğu tartışmasını açmıştı.

Bu tartışmaya rağmen, olayla ilgili gelen bilgilere göre hakem raporu ve Roshn Ligi birliği golü Ronaldo adına saydı ve gol resmi gol hanesine eklendi; buna karşın bazı kaynaklar golü saymamayı sürdürdü ve bu durum Portekizli yıldızın toplam gol sayısında farklılığa yol açtı.

Don'u tarihi hayalinden 15 gol ayırıyor

Golün maç ve birlik kayıtlarında onaylanmasına dayanarak, Ronaldo'nun gol sayısı 885'e ulaşıyor ve Portekizli yıldızın futbol kariyerine perde inmeden önce başarmayı arzuladığı bu başarıda, bin gol barajına ulaşmak için yalnızca 15 gole ihtiyacı kalıyor.

Al-Faisaly golünü saymayan kaynaklar ise Al-Nassr kaptanının gol sayısını 884 olarak gösteriyor; bu da bine kalan mesafenin 16 gol olduğu anlamına geliyor. İki rakam arasında, golün maçın resmi kayıtlarında onaylanması, kariyerinde yeni bir tarihi başarıya yaklaşmayı sürdüren Ronaldo'nun gol sayısına dair tartışmayı sonuca bağlamada temel bir etken olarak kalıyor.