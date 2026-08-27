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FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

Çeviri:

Hastalık mı, isyan mı? Alvarez, Atletico Madrid içinde tartışma yaratmayı sürdürüyor

Transfers
Sevilla - Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
La Liga
J. Alvarez
Barcelona
Arsenal
İspanya
Arjantin
İngiltere

Dizi devam ediyor: peki son ne zaman gelecek?

Julian Alvarez'in hikâyesinin perdeleri açılmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncu, üst üste ikinci gün de takımı Atletico Madrid'in antrenmanlarına katılmadı ve bunun sebebini "hastalık" olarak gösterdi.

Alvarez, dün çarşamba günü Atletico Madrid'in antrenmanlarına katılmamıştı; bu, rojiblancos'lu oyuncuların aldığı iki günlük dinlenmenin ardından gerçekleşti.

Atletico Madrid, La Liga serüvenine Malaga'yı 2-0 yenerek başladı, ardından Metropolitano Stadı'nda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

Alvarez, Atletico Madrid ile Villarreal maçının 66. dakikasında oyuna sonradan girmiş ve kendi kulübünün taraftarlarının yuhalamalarıyla karşılaşmıştı.

Alvarez'in Atleti'nin antrenmanlarına katılmaması, geleceği etrafındaki tartışmaları artırıyor. Bu geleceği, transfer piyasasının kapanması ve bu sezon nerede oynayacağının öğrenilmesiyle birlikte önümüzdeki 1 Eylül'de netleşecek.

Alvarez, Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldığı sırada Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamış ve bu durum Madrid ekibini öfkelendirmişti.

Barcelona, Katalan kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma yönündeki büyük isteği göz önüne alındığında Arjantinli forvetin bir numaralı hedefi olarak görülüyor. Ancak diğer yandan Atletico Madrid, hâlâ oyuncunun hizmetlerine tutunuyor ve onu blaugrana'ya satmayı reddediyor.

İspanyol "Marca" gazetesi ise, yaz transfer döneminin kapanmasına yalnızca altı gün kala, Arsenal'in oyuncuya olan ilgisinin bu çıkmaza olası bir çözüm sayıldığını belirtti.

Atletico Madrid şu anda önümüzdeki cumartesi günü Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla ile oynayacağı La Liga'daki üçüncü karşılaşmasına hazırlanıyor. Julian'ın antrenmanlara üst üste ikinci gün katılmamasının ardından oynayıp oynamayacağı hâlâ belirsiz.

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