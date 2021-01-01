UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu yarın akşam başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadeleleri, yarın akşam başlıyor.

Hasret bitti, UEFA Şampiyonlar Ligi geri döndü.



Sonucu merakla beklenen, önemli eşleşmelerin bulunduğu son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler mart ayında belli olacak



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın

Leipzig - Liverpool

Barcelona - Paris Saint-Germain

17 Şubat Çarşamba

Sevilla - Borussia Dortmund

Porto - Juventus

23 Şubat Salı

Atletico Madrid - Chelsea

Lazio - Bayern Münih

24 Şubat Çarşamba

Atalanta - Real Madrid

Borussia Mönchengladbach - Manchester City