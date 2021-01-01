UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu yarın akşam başlıyor
Hasret bitti, UEFA Şampiyonlar Ligi geri döndü.
Sonucu merakla beklenen, önemli eşleşmelerin bulunduğu son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler mart ayında belli olacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın
Leipzig - Liverpool
Barcelona - Paris Saint-Germain
17 Şubat Çarşamba
Sevilla - Borussia Dortmund
Porto - Juventus
23 Şubat Salı
Atletico Madrid - Chelsea
Lazio - Bayern Münih
24 Şubat Çarşamba
Atalanta - Real Madrid
Borussia Mönchengladbach - Manchester City