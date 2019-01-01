Hasan Şaş'ı, Fatih Terim'in bu sözleri geri döndürdü

Galatasaray'dan istifa ettikten 24 saat sonra geri dönen Hasan Şaş'ı, Fatih Terim ikna etti.

'a 3-0 yenilen 'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, maç sonunda bir grup taraftarla tartışmıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra Şaş, instragram hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak genç antrenör kararından erken vazgeçerek görevine geri döndü.

Fanatik Gazetesinden Metin Karabaş'ın haberine göre; Şaş'ın kararında Fatih Terim'in etkili olduğu öğrenildi.

Terim yıllardır beraber çalıştığı Şaş ile yaptığı görüşmede, "Göreve beraber geldik, gideceksek beraber gideceğiz. Yolumuz daha uzun. Kazanacak daha çok kupamız var. İstifanı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.