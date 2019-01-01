Hasan Şaş sinyali verdi! "Forvet transferi..."

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla deviren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle karşılaşmada teknik sorumlu olarak görev yapan yardımcı antrenör Hasan Şaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Hasan Şaş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarına değinirken, "İyi bir oyun çıkardık. Farklı galibiyet sevindirici ama daha önemli olan pozisyona girmek. Takımın enerjisi çok yüksek, antrenmanlarda bunu gösterdiler. Bugün de hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

Gelecek haftalarda kendilerini daha zorlu maçlar beklediğini belirten Hasan Şaş, şöyle devam etti: "Bundan sonra bizi daha sert maçlar bekliyor. Biz zaten teknik heyet olarak maçları anında unutuyoruz. Bizim puan kaybına tahammülümüz yok, aynı ciddiyetle diğer haftalarda da elimizden geleni yapacağız."

Maçta iki gol atan Sinan Gümüş ve hat-trick yapan Henry Onyekuru'ya da değinen Hasan Şaş, "Sinan hakkında herkes konuşuyor ama bu baskı altında çıkıp gollerini atıyor. Onyekuru sezon başında kimsenin tanımadığı ama bizim istediğimiz bir oyuncuydu, bugün de gerekeni yaptı. Bunlar genç oyuncular, daha iyi olacaklar. Onyekuru da daha güçlendiği zaman gittiği takımlarda daha iyi bir görüntü sergileyecek." diye konuştu.

Transfer açıklaması

Hasan Şaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi: "İki forvet transferi yapacağız. Eğer bir forvet transfer edilirse, bir de savunmaya takviye yapacağız. Ama kesin olarak iki transfer yapacağız."