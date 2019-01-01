Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa etti

Denizlispor maçında yaşanan olaylardan sonra Hasan Şaş, sarı kırmızılı ekipteki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon , deplasmanına konuk olmuş ve 2-0 yenilmişti.

Maç sonunda Denizlispor'dan bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşanmıştı. Gerginliğin artmasıyla güvenlik görevlileri araya girerek olayın büyümesine engel olmuştu.

Bu olayın ardından Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hasan Şaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ıma, hocama -ki adam gibi adam-, Levent ve Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın."