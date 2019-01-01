Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa etti
Yorum()
Depo Photos
Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Denizlispor deplasmanına konuk olmuş ve 2-0 yenilmişti.
Maç sonunda Denizlispor'dan bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşanmıştı. Gerginliğin artmasıyla güvenlik görevlileri araya girerek olayın büyümesine engel olmuştu.
Bu olayın ardından Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Hasan Şaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ıma, hocama -ki adam gibi adam-, Levent ve Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın."