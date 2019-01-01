Hasan Salihamidzic: Liverpool'da sakin bir kafa ve ateşli bir yürekle oynayacağız

Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Liverpool deplasmanında oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi konuştu.

Bayern Münih, Liverpool deplasmanına Jerome Boateng, Arjen Robben ve Thomas Müller'den yoksun çıkacak.

Hasan Salihamidzic maçı değerlendirirken, sakatlıklar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih sportif direktörü Salihamidzic, sakatlıkları devam eden Robben ve Müller'in Liverpool'a götürülmediğini, Boateng'in ise midesinden rahatsızlandığını söyledi.

"Takımımızın en iyi performansını ortaya koyması oldukça önemli."

"Bizi nasıl bir atmosferin beklediğini biliyoruz. Bu yüzden sakin bir kafayla ve ateşli bir yürekle oynamalıyız."

"Anfield oldukça özel bir yer. Futbolculuğumda orada oynama şansım olmadı. O atmosferi iple çekiyorum."