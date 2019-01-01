Hasan Kartal: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye yakın

Transferi yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transfer sezonunun gözde isimlerinden Vedat Muriç'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Kartal, kendilerine en yakın transfer teklifinin verdiğini belirtti.

Kulüp olarak Vedat Muriqi'in kalmalarını istediklerinin altını çizen Hasan Kartal, "Bizim kulüp olarak bakışımızı sorarsanız, biz Vedat'ın gitmesinden yana değiliz. Eğer bize gelen tekliflerde iyi bir teklif gelmediği sürece burada olmasından yanayız. Bizim az bir borcumuz var. Transferleri Vedat'ın parasına bağlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birkaç gün içinde bu konu kapanır"

ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcünü transferi konusunda en iyi teklifi Fenerbahçe'nin verdiğini kaydeden Kartal, "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız" şeklinde konuştu.