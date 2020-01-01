Hasan Kartal: "Ligin başlaması iyi oldu ama..."

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF'nin liglerin başlayacağını resmen duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü başkanı Hasan Kartal, liglerin devam etmesi yönündeki kararı desteklerken, bazı takımların sıkıntıya girebileceğini söyledi.

Küme düşmenin kaldırılması yönündek önerinin reddedilmesini değerlendiren Hasan Kartal, "Bu önerinin kaldırılması biraz adaletsiz oldu. Bizim problemimiz yok ama bazı takımlar yükselişteydi ve bu takımlar sıkıntıya girebilir." dedi.

"Ligin başlaması iyi oldu ama..."

Ligin devam etmesiyle ilgili kendilerinin bir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Hasan Kartal, şöyle devam etti: "Bizim Rizespor olarak hiçbir sıkıntımız yok. Rahatız. Ancak diğer takımlara biraz üzüldüm. Neticede heyecan başlaması lazımdı. Liglerin başlaması ve sonuçlanması bizim için de iyi, için de iyi. Hem moral olur, hem de heyecan gelmiş olacak. Alınan kararlar bence iyi. Lig bir şekide bitecek ama şampiyon takım ve küme düşen takımlar adil bir şekilde düşmeyecek. Benim şahsim görüşüm bu."