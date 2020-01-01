Hasan Kartal: Gökhan'ı Beşiktaş istiyor, biz bırakmak istemiyoruz

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'la ilgilendiğini ama oyuncuyu bırakmak istemediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediğini doğruladı.

Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na devreden Sergen Yalçın bu bölgeye bir transfer yapmak istiyor. Siyah beyazlı ekibin radarında Rizespor'da oynayan Gökhan Akkan var.

Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı futbolcular için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Kartal, konuyla ilgili "Gökhan'ı biz bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş'ın istediği doğrudur. Gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Beşiktaş para verir mi? Biz burada kalmasını istiyoruz. Bu sene ihtiyacımız var. Bu sene kalırsa daha iyi parlar ve seneye gidebilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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2022'ye dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, Çaykur Rizespor formasıyla beş sezonda 127 maça çıktı.