Hasan Kartal: Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı

Hasan Kartal, UÇK'nin Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi konusunda kendilerini haklı bulması açısında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası verilmesinin, haklılıklarını ortaya çıkardığını söyledi.

Kartal, Anadolu Ajansı' na yaptığı açıklamada, Oğulcan'ın geçen sezon bitime 6 maç kala sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını, bunun da kendilerini yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok zor durumda bıraktığını belirtti.

Kulübün haklarını savunmak için UÇK'ye müracaat ettiklerini aktaran Kartal, "UÇK bir karar verdi. Bundan sonra Tahkim Kurulu'nun kararını bekleyeceğiz. Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı. Altı maç kala sporcu kulübünü bırakıp gidiyorsa, bunun bir bedeli olmalı" ifadelerini kullandı.

Kartal, kulüplerin sporculara karşı sorumluluklarını yerine getirdiği gibi, oyuncuların da sözleşmelerinin bitimine kadar formasını giydiği camiaya saygı duyarak görev yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.