Hasan Kartal: Bu hakem değil, sokaktan bulup getirmişler!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürdü.

Maçın ardından TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Bir şey söylemeye gerek yok. gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi! Olacak iş mi bu! Federasyon başkanı ve başkan vekilinin olduğu bir maçta, bir hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde neler yapar? Bunu düşünmek lazım. Böyle bir şey olmaz. Bunu kabul etmiyoruz.

VAR’a gitmiyorsun, hemen sarı kart gösteriyorsun. İlk penaltıda, doğru karar verdiğinden kendisi de emin değil. Ama ne şekilde buraya geldi, ben anlamadım. Daha birinci maç. Birinci maçta bunu yapmanın anlamı yok ki. Bu adamlarla mı ligi bitireceğiz ya? Böyle hakem mi olur ya?

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Hemen işine son vermeleri lazım

Bu hakemin bence bugünden itibaren hemen işine son vermeleri lazım. Bir daha bu hakemin sahada olmaması lazım ki, bir bir başka hakem bunu görsün ‘Yanlış yaptığımız zaman biz ceza alıyoruz’ desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım.

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Kişilerin yüzüne baktığınızda belli oluyor. Federasyon başkanına bizim ‘Şu, şöyle’ dememize gerek yok. Kendisi de gördü, başkan yardımcısı da gördü. Yönetim kurulu üyeleri de gördü. Tüm Türkiye gördü bunu ya. Böyle bir hakem olmaz. Bu hakem değil, sokaktan bulup getirmişler! Böyle şey olur mu ya! Başka diyecek bir şey yok. Görüntü bu.

Sezonun ilk maçı olaylı başladı. Sezonun ilk maçını bir hakem böyle başlattı. Bu sezon nasıl gider, bilmiyorum. Bu hakemi de takip edeceğiz. Federasyon başkanı bir yorumda bulunmadı ama yüzüne bakınca anlıyorsun yani. Çünkü hem görüyorsun, hem televizyonda izliyorsun. Hiç saklananacak bir şey yok ki burada.

Tünelde ben de bağırdım Fenerbahçeli arkadaşlara, çünkü içeriye girmelerini istedim. Orada kalsalardı, atmosfer değişecekti. Onların bir suçu yok. Hakem verince, sporcu ne yapsın?"